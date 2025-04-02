Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:31, 2 апреля 2025Силовые структуры

По факту взрыва петарды в подмосковной школе возбудили уголовное дело

В Истре работников школы заподозрили в халатности после взрыва петарды в классе
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Семью устроившего взрыв в подмосковной школе ребенка призвали выгнать из России

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в истринской школе петарды, которую принес в класс один из учеников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Дело возбуждено из-за возможной халатности должностных лиц учебного учреждения. В рамках расследования будет дана оценка действиям тех, кто допустил пронос пиротехники в школу.

Взрыв петарды произошел в школе № 2 в подмосковной Истре 2 апреля. Как минимум двое детей обратились за медицинской помощью

Ранее сообщалось, что от взрыва петарды пострадало девять детей, а принес ее и взорвал один из учеников. Его семью уже призвали выгнать из России.

    Обсудить
    Последние новости

    Главная соперница Макрона оценила заявление Кремля по ее приговору. Она назвала его бумерангом

    Сербия нашла способ получать российскую нефть

    Внедрение цифрового рубля отложили

    По факту атаки дронов на жилые дома Курска возбудили дело

    В России задумали ограничить количество выдаваемых в одни руки банковских карт

    Подтверждена польза секса и мастурбации

    «VK Музыка» обновилась

    На западе Украины усилят охрану полиции

    Двоих сержантов ВФУ осудили за теракты в Курской области

    Российского блогера отдали под суд за отмывание денег

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше