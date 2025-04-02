По факту взрыва петарды в подмосковной школе возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в истринской школе петарды, которую принес в класс один из учеников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по Московской области.
Дело возбуждено из-за возможной халатности должностных лиц учебного учреждения. В рамках расследования будет дана оценка действиям тех, кто допустил пронос пиротехники в школу.
Взрыв петарды произошел в школе № 2 в подмосковной Истре 2 апреля. Как минимум двое детей обратились за медицинской помощью
Ранее сообщалось, что от взрыва петарды пострадало девять детей, а принес ее и взорвал один из учеников. Его семью уже призвали выгнать из России.