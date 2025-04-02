Семью устроившего взрыв в подмосковной школе ребенка призвали выгнать из России

Отец взорвавшего в школе Истры петарду ребенка оказался без гражданства России

Родители детей, пострадавших в результате взрыва шестиклассником петарды в школе подмосковной Истры, призвали выгнать его семью из России. Об этом пишет «МК».

Как стало известно изданию, у отца мальчика, взорвавшего пиротехнику, нет российского гражданства. Родители обратившихся к врачам школьников считают, что их дети будут в безопасности, только когда виновник инцидента покинет учебное заведение. По их мнению, у правоохранителей уже достаточно оснований для депортации семьи, допустившей такое поведение ребенка.

О взрыве на перемене в школе №2 Истры стало известно 2 апреля. Сообщалось, что в результате происшествия пострадали девять детей, а 11-летней девочке потребовалась госпитализация из-за отравления ядовитыми парами. В свою очередь, прокуратура Московской области уточнила, что плохо стало двум школьницам. Ведомство проводит проверку.

Ранее 13 детей пострадали в школе в Березниках Пермского края, где неизвестный распылил перцовый баллончик. В результате занятия были прерваны и более 400 учеников отправили по домам.