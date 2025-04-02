Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:10, 2 апреля 2025Россия

Семью устроившего взрыв в подмосковной школе ребенка призвали выгнать из России

Отец взорвавшего в школе Истры петарду ребенка оказался без гражданства России
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Родители детей, пострадавших в результате взрыва шестиклассником петарды в школе подмосковной Истры, призвали выгнать его семью из России. Об этом пишет «МК».

Как стало известно изданию, у отца мальчика, взорвавшего пиротехнику, нет российского гражданства. Родители обратившихся к врачам школьников считают, что их дети будут в безопасности, только когда виновник инцидента покинет учебное заведение. По их мнению, у правоохранителей уже достаточно оснований для депортации семьи, допустившей такое поведение ребенка.

О взрыве на перемене в школе №2 Истры стало известно 2 апреля. Сообщалось, что в результате происшествия пострадали девять детей, а 11-летней девочке потребовалась госпитализация из-за отравления ядовитыми парами. В свою очередь, прокуратура Московской области уточнила, что плохо стало двум школьницам. Ведомство проводит проверку.

Ранее 13 детей пострадали в школе в Березниках Пермского края, где неизвестный распылил перцовый баллончик. В результате занятия были прерваны и более 400 учеников отправили по домам.

ЖЗЛ
Обсудить
Продолжение в новости По факту взрыва петарды в подмосковной школе возбудили уголовное дело
Последние новости

Главная соперница Макрона оценила заявление Кремля по ее приговору. Она назвала его бумерангом

Британия ввела санкции против лидера оппозиции Молдавии

Беспардонный морской лев отказался уходить от россиян без своего ужина

В Сербии поблагодарили Россию за помощь в борьбе с «цветными революциями»

Россиянина осудили на 19 лет за работу на украинскую разведку

В ВСУ оценили успехи российских войск на одном направлении

Заявления Трампа о России поставили НАТО в тупик

Совфед одобрил закон о дополнительном отпуске для одной категории россиян

«VK Музыка» обновилась

В подполье рассказали о переброске резервов ВСУ под Славянск во время перемирия

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

Узнать больше