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12:03, 31 марта 2025Россия

В российской школе 13 детям понадобилась помощь медиков после происшествия с баллончиком

В Пермском крае в школе распылили перцовый баллончик, пострадали 13 детей
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Пермском крае 13 школьникам понадобилась помощь медиков после происшествия с баллончиком в стенах образовательного учреждения, передает ТАСС.

Инцидент произошел в школе №17 в Березниках — неизвестные распылили перцовый баллончик, в результате чего пострадали 13 детей. Об их состоянии на данный момент ничего не сообщается.

По данным агентства, занятия в школе были прерваны, по домам отправили более 400 учеников. В здании работают сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают, кто мог распылить газ в учебном заведении.

Ранее в Подмосковье школьница нашла в коридоре перцовый баллончик и распылила его в классе. Двум ученикам вызвали скорую.

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