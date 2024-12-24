Российская школьница нашла в коридоре перцовый баллончик и распылила его в классе

В Подмосковье школьница нашла в коридоре перцовый баллончик и распылила его в классе. Двум ученикам вызвали скорую, сообщили в администрации городского округа Люберцы.
По предварительной информации, на перемене баллончик выпал из рюкзака другой ученицы, которая носит его с собой, поскольку поздно возвращается домой после дополнительных занятий. Его нашла другая школьница и решила распылить в классе после уроков.
«Ситуация находится на контроле администрации округа», — заверили чиновники.
Ранее подросток распылил перцовый баллончик в донецкой школе и попал под следствие. Мальчику вменяется хулиганство.