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18:48, 24 декабря 2024Россия

Российская школьница нашла в коридоре перцовый баллончик и распылила его в классе

В Подмосковье в школу вызвали скорую из-за распыленного перцового баллончика
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Подмосковье школьница нашла в коридоре перцовый баллончик и распылила его в классе. Двум ученикам вызвали скорую, сообщили в администрации городского округа Люберцы.

По предварительной информации, на перемене баллончик выпал из рюкзака другой ученицы, которая носит его с собой, поскольку поздно возвращается домой после дополнительных занятий. Его нашла другая школьница и решила распылить в классе после уроков.

«Ситуация находится на контроле администрации округа», — заверили чиновники.

Ранее подросток распылил перцовый баллончик в донецкой школе и попал под следствие. Мальчику вменяется хулиганство.

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