Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:46, 3 декабря 2024Силовые структуры

Подросток распылил перцовый баллончик в донецкой школе и попал под следствие

Полиция возбудила дело в отношении распылившего баллончик в школе подростка
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, который распылил перцовый баллончик в донецкой школе №26. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

Мальчику вменяется хулиганство. Инцидент произошел 27 ноября в разгар занятий. Дети и взрослые стали задыхаться. Произошедшее сняли на видео.

На кадрах видны школьники, которые говорят, что в помещениях нечем дышать, все окна открыты.

В тот день пришлось отменить занятия. Полиция провела разбирательство и задержала виновника. Ему намереваются избрать меру пресечения. За свою выходку подростку грозит до семи лет лишения свободы.

1 декабря сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали подростков, напавших на студента после свидания.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Парламент Абхазии отклонил скандальное соглашение с Россией. Из-за него бушевали протесты и ушел в отставку президент

      Минобороны России сообщило о сотнях уничтоженных бойцах ВСУ под Курском

      Стало известно о выпавших на ходу из маршрутки в российском городе детях

      Жителям Подмосковья пообещали ледяной дождь

      Израиль пригрозил глубоким заходом в Ливан

      «Лента.ру» запустила акцию помощи бездомным животным «Cделай доброе мяу!»

      Директора российского магазина задержали за расправу над покупателем-вором

      Стала известна судьба выдворенного за беспорядки на круизном лайнере россиянина

      Россиянин ушел на СВО, был ранен и не получил за это ни рубля

      На Балтфлоте более 40 кораблей отработают задачи в базе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше