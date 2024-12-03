Подросток распылил перцовый баллончик в донецкой школе и попал под следствие

Полиция возбудила дело в отношении распылившего баллончик в школе подростка

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 14-летнего подростка, который распылил перцовый баллончик в донецкой школе №26. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Донбассе.

Мальчику вменяется хулиганство. Инцидент произошел 27 ноября в разгар занятий. Дети и взрослые стали задыхаться. Произошедшее сняли на видео.

На кадрах видны школьники, которые говорят, что в помещениях нечем дышать, все окна открыты.

В тот день пришлось отменить занятия. Полиция провела разбирательство и задержала виновника. Ему намереваются избрать меру пресечения. За свою выходку подростку грозит до семи лет лишения свободы.

1 декабря сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали подростков, напавших на студента после свидания.