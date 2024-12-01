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14:39, 1 декабря 2024Силовые структуры

В Санкт-Петербурге подростку 27 раз выстрелили в ягодицы

Baza: в Петербурге задержали подростков, напавших на студента после свидания
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге задержали подростков, напавших на студента после свидания. Об этом сообщает Telegram-канал Baza,

По данным канала, 16-летний студент Колледжа метрополитена познакомился с девушкой Машей в интернете 28 ноября. Маша заговорила о возможности интимного контакта и назначила М. встречу у школы № 639 в Невском районе города. Во время прогулки, как рассказал юноша, Маша часто возвращалась к теме интима, а после попросила вернуться к школе, где пару ожидали шестеро неизвестных в масках.

Следствие уточнило, что после этого парни набросились на пострадавшего, начали его избивать и называть педофилом. Его поставили на колени, заставили извиниться на камеру, а после повторили те же действия в другом месте. Один из них, 17-летний Амир, вынудил жертву перевести ему все свои деньги с банковской карты — 410 рублей.

Затем, передает канал со ссылкой на правоохранительные органы, компания заставила пострадавшего снять штаны и встать на четвереньки, после чего стала стрелять по ягодицам юноши, всего выстрелов было 27. Нападавшие раздели студента, и приказали бежать в сторону улицы Латышских Стрелков. После этого юноша оделся и позвонил матери. Его родители обратились в полицию и к врачам, которые зафиксировали у студента множественные гематомы на лице, ягодицах, плечах и ногах.

17-летнего Амира и 16-летнюю Машу (настоящее имя Арина) задержали 20 ноября. Злоумышленников удалось вычислить по камерам наблюдения, перед которыми они позировали с оружием по пути домой. Молодые люди находятся в ИВС, на них возбуждены уголовные дела по статьям «Хулиганство» и «Разбой».

Ранее в Кабардино-Балкарии задержали подростка, который пытался скрыться от полицейских на «Оке». Погоня была непродолжительной, и силовики в конечном итоге задержали водителя.

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