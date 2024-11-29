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10:31, 29 ноября 2024Силовые структуры

Задержание уходившего от полиции на «Оке» подростка в российском регионе попало на видео

В Кабардино-Балкарии задержали уходившего от полиции на «Оке» подростка
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Кабардино-Балкарии задержали подростка, который пытался скрыться от полицейских на «Оке». Ролик в своем Telegram-канале публикует «МВД Медиа».

На кадрах видно, как полицейские преследуют автомобиль «Ока», который опасно маневрирует по дороге, а затем совершает «полицейский разворот». Погоня была непродолжительной и силовики в конечном итоге задержали водителя. Им оказался 16-летний местный житель без прав. Сотрудники ГИБДД посадили задержанного в служебную машину, где составили на него административные проколы за совершенные нарушения. Общая сумма штрафов составила около 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в российском регионе гаишники остановили машину с баранами.

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