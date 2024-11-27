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11:37, 27 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе гаишники остановили машину с баранами

В Омской области полиция задержала серийных воров баранов
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Омская полиция»

В Омской области сотрудники полиции остановили машину с серийными ворами баранов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по области.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

По данным ведомства, сотрудники ГИБДД остановили на трассе Шербакуль — Азово автомобиль. В салоне оказалось, кроме трех человек, еще восемь баранов. Вся компания была доставлена в отдел полиции, где выяснилось, что животные были похищены ночью из деревни Северное.

В ходе работы с задержанными полицейские установили причастность двоих из них к аналогичным преступлениям в других населенных пунктах. Мужчины высматривали загоны без собак и расположенные на окраинах деревень. Всего с 7 ноября было похищено 42 барана на сумму 593 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали афериста с помощью искусственного интеллекта за кражу данных россиян.

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