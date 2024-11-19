Полицейские задержали афериста с помощью искусственного интеллекта за кражу данных россиян

В Ростове-на-Дону с помощью искусственного интеллекта задержали афериста

В Ростове-на-Дону полицейские с помощью искусственного интеллекта задержали афериста за кражу личных данных россиян. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по части 3 пункта «г» статье 158 УК РФ.

По данным ведомства, ранее судимый мужчина по заданию куратора, предположительно, с территории Украины занимался хищением денежных средств россиян с помощью сим-боксов. Он снимал квартиру в Ростове-на-дону, где установил два бокса на 128 сим-карт каждый. Оборудование позволяло производить одновременный обзвон большого количества граждан. Аферист входил в доверие и получал доступ к личным кабинетам на «Госуслугах» или банковским приложениям.

С целью конспирации преступник постоянно менял адреса проживания и использовал сим-карты не более суток. Сотрудники полиции, используя современные технологии, в том числе искусственный интеллект, смогли установить местонахождение подозреваемого и задержать его. При обыске были изъяты 2500 сим-карт различных операторов, антенно-фидерное оборудование и другие предметы.

Анализ техники показал, что с нее было совершено 15 тысяч звонков на номера граждан России.

Ранее сообщалось, что аферистки под предлогом реформы обманули российскую пенсионерку на 4,2 миллиона рублей.