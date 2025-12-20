В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Химках

Минздрав: В результате взрыва в Химках 1 человек погиб, 2 госпитализированы

В результате взрыва в подмосковных Химках один человек погиб до приезда скорой помощи, еще двоих госпитализировали. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, второго — средней степени тяжести, сообщили в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения Московской области.

Медики оказывают всю необходимую помощь.

Трагедия произошла 20 декабря в Банном переулке химкинского микрорайона Сходня. На месте работают экстренные службы. По данному факту проводится проверка.

Предварительной причиной взрыва стал регенеративный патрон РП-4, который нашли подростки в лесополосе. Патрон положили в рюкзак 13-летнего мальчика, чтобы позже изучить его.

Ранее стало известно о том, что в Петербурге уличный артист фаер-шоу едва не погиб после действия зрительницы.