Россия
09:37, 20 декабря 2025Россия

Российский артист едва не погиб во время фаер-шоу после действия зрительницы

В Петербурге артист фаер-шоу получил 50 % ожогов тела после действия зрительницы
Майя Назарова

Фото: IVASHstudio / Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге уличный артист фаер-шоу едва не погиб после действия зрительницы. Россиянин получил 50 процентов ожогов тела. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Одна из наблюдавших за действом на Большой Морской улице была нетрезва. Она подошла к сцене и опрокинула канистру с керосином в тот момент, когда у артиста в руках находились горящие факелы.

Топливо разлилось и мгновенно вспыхнуло. Сначала загорелась одежда 27-летнего фаерщика, затем пламя быстро перекинулось на тело. Очевидцы пытались помочь артисту до приезда скорой.

Его госпитализировали. Врачи зафиксировали ожоги лица, рук, ног и груди — всего около 50 процентов поверхности тела. Большая часть ран поверхностная, но мужчине в будущем может потребоваться пересадка кожи. Пока артиста поместили в реанимацию.

Зрительницу задержали на месте и доставили в отдел полиции.

Ранее в Ярославле 22-летний боксер оказался в реанимации с химическим ожогом гортани, желудка и пищевода из-за чипсов.

