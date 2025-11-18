Россия
В российском городе боксер оказался в реанимации из-за чипсов

Mash: В Ярославле боксер оказался в реанимации с ожогом гортани из-за чипсов
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Ярославле 22-летний боксер оказался в реанимации с химическим ожогом гортани, желудка и пищевода из-за чипсов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По сведениям российского издания, горожанину стало плохо через день после употребления чипсонов Grizzon. У молодого человека заболело горло, опухла шея. Когда возникли проблемы с дыханием, спортсмен отправился в травмпункт.

У россиянина диагностировали сильный химический ожог, который затронул гортань, желудок и пищевод. Анализы показали опасное состояние — гемолиз. Врачи допустили, что его вызвала кислота из съеденных острых чипсов. После капельниц и уколов боксер пошел на поправку.

До этого стало известно, что в Москве 16-летний юноша на спор съел головку чеснока и попал в больницу. По факту случившегося была организована проверка.

