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16:50, 20 сентября 2024Россия

16-летний москвич попал в реанимацию из-за спора о чесноке

В Москве 16-летний юноша на спор съел головку чеснока и попал в реанимацию

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Москве 16-летний юноша на спор съел головку чеснока и попал в реанимацию. Об этом сообщило агентство «Регнум».

По сведениям издания, подростка с сильным отравлением забрали на скорой из парка «Долины реки Сетунь». Информацию о госпитализации передали в полицию.

Оперативники опросили друзей подростка. Те рассказали, как приятель потерял сознание. По их версии, старшеклассник объявил, что сумеет съесть целиком чеснок. Через некоторое время школьник закашлялся и упал на землю.

«Он неоднократно нас разыгрывал разными способами, и мы не поверили сначала, что ему плохо», — заявил один из друзей пострадавшего.

По факту случившегося начали проводить проверку.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 13-летний мальчик попал в больницу из частной школы в Выборгском районе.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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