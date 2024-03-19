13-летний мальчик попал в больницу из частной школы в Петербурге

Мальчик попал в больницу из-за утечки газа в частной школе в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 13-летний мальчик попал в больницу из частной школы в Выборгском районе. Об этом сообщила «Фонтанка».

Как выяснило издание, в образовательном учреждении произошла утечка газа. Экстренным службам поступила информация о проблемах с трубой на частной территории в районе Суздальских озер. Аварийщикам понадобилась помощь полиции, чтобы попасть за забор.

Школьника госпитализировали с подозрением на отравление бытовым газом. По факту произошедшего была организована проверка.

До этого сообщалось, что в Петербурге ученик пятого класса вернулся с тренировки с судорогами и отравлением неизвестным веществом.

Его мать рассказала, что после возвращения ребенок поужинал и отправился в комнату, где у него впоследствии началось недомогание. По факту случившегося проводится проверка.