Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:55, 7 марта 2024Россия

Петербургский школьник вернулся с тренировки с судорогами и отравлением

В Петербурге пятиклассник вернулся с тренировки с судорогами и отравлением

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге ученик пятого класса вернулся с тренировки с судорогами и отравлением неизвестным веществом. Об этом сообщает 78.ru.

По его данным, школьник вернулся домой с тренировки по футболу. Его мать рассказала, что после возвращения ребенок поужинал и пошел в комнату, где у него впоследствии начались судороги.

Петербурженка вызвала скорую помощь. Пятиклассника в тяжелом состоянии госпитализировали, у него диагностировали отравление неизвестным веществом. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Москве школьник оглох после того, как во время занятий в секции по рукопашному бою тренер дал ему пощечину. После мальчик начал жаловаться на плохой слух. Врачи поставили ему диагноз «нейросенсорная потеря слуха». Как правило, такой диагноз ставится при повреждении структур внутреннего уха.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Обсудить
      Последние новости

      Еврокомиссия предупредила о конфликтах в ЕС из-за воды. Что ждет Европу к концу столетия?

      Военная разведка Украины призналась в использовании наемников из 50 стран

      В ЛНР рассказали как российская авиация наносит серьезный ущерб ВСУ

      В США рассказали о допущенной ВСУ ошибке

      Стали известны подробности о взрыве в Одессе рядом с кортежем Зеленского

      Зендея появилась на красной дорожке в платье без бюстгальтера

      В России спрогнозировали бум автокредитования

      Кадыров отреагировал на публикации о черном рынке пленных солдат ВСУ в России

      В Казахстане нашли Путина, Трампа и восемь Байденов

      Российский регион попал под массовый гранатометный обстрел

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше