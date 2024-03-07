Петербургский школьник вернулся с тренировки с судорогами и отравлением

В Петербурге пятиклассник вернулся с тренировки с судорогами и отравлением

В Санкт-Петербурге ученик пятого класса вернулся с тренировки с судорогами и отравлением неизвестным веществом. Об этом сообщает 78.ru.

По его данным, школьник вернулся домой с тренировки по футболу. Его мать рассказала, что после возвращения ребенок поужинал и пошел в комнату, где у него впоследствии начались судороги.

Петербурженка вызвала скорую помощь. Пятиклассника в тяжелом состоянии госпитализировали, у него диагностировали отравление неизвестным веществом. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Москве школьник оглох после того, как во время занятий в секции по рукопашному бою тренер дал ему пощечину. После мальчик начал жаловаться на плохой слух. Врачи поставили ему диагноз «нейросенсорная потеря слуха». Как правило, такой диагноз ставится при повреждении структур внутреннего уха.