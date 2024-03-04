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08:56, 4 марта 2024Россия

В Москве школьник оглох после пощечины тренера на занятии по рукопашному бою

В Москве школьник оглох после пощечины тренера в секции по рукопашному бою

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Москве школьник оглох после того, как во время занятий в секции по рукопашному бою тренер дал ему пощечину. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, случай с 11-летним школьником, приведший к ег глухоте, произошел в клубе «Атлант», в Левобережном районе Москве. Там ребенок вместе с братом отрабатывал приемы рукопашного боя. Когда мальчик разозлился и попробовал применить запрещенный прием, который мог привести к перелому позвоночника у брата, тренер дал пощечину подопечному, чтобы привести его в чувство.

После мальчик начал жаловаться на плохой слух. Врачи поставили ему диагноз «нейросенсорная потеря слуха». Как правило, такой диагноз ставится при повреждении структур внутреннего уха. Мать мальчика обратилась в правоохранительные органы. Начата проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге 15-летний подросток попал в реанимацию, так как получил разрыв селезенки на тренировке по хоккею. Врачи оценивали его состояние как тяжелое.

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      Анастасия Шейкина
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