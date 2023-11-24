В Санкт-Петербурге подросток оказался в реанимации после тренировки по хоккею

В Петербурге подросток попал в реанимацию из-за разрыва селезенки на тренировке

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток попал в реанимацию, так как получил разрыв селезенки на тренировке по хоккею. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По его данным, мальчик пострадал во время тренировки в ледовом зале «Динамо» — он упал животом на лед, из-за чего получил разрыв селезенки.

Врачи оценивают состояние подростка как тяжелое. Других подробностей о произошедшем на тренировке хоккеистов не приводится.

Ранее в Псковской области школьник в кабинете литературы одним ударом порвал селезенку сверстнику. Конфликт детей произошел из-за личных вещей.