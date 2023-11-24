В Санкт-Петербурге подросток оказался в реанимации после тренировки по хоккею
В Петербурге подросток попал в реанимацию из-за разрыва селезенки на тренировке
В Санкт-Петербурге 15-летний подросток попал в реанимацию, так как получил разрыв селезенки на тренировке по хоккею. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
По его данным, мальчик пострадал во время тренировки в ледовом зале «Динамо» — он упал животом на лед, из-за чего получил разрыв селезенки.
Врачи оценивают состояние подростка как тяжелое. Других подробностей о произошедшем на тренировке хоккеистов не приводится.
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