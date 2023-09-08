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14:11, 8 сентября 2023Россия

В России школьник одним ударом порвал селезенку сверстнику в кабинете литературы

В Псковской области школьник одним ударом порвал селезенку однокласснику

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

В Псковской области школьник в кабинете литературы одним ударом порвал селезенку сверстнику. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

«Дети поссорились из-за личных вещей. Один из участников конфликта ударил кулаком в живот одноклассника», — сказал собеседник телеканала.

Он добавил, что после первого удара ребенку стало плохо. В школу вызвали врачей, пострадавшего доставили в областную клиническую больницу.

Ранее житель Екатеринбурга избил 12-летнего ребенка до разрыва селезенки из-за шуток над его фамилией. Компания школьников заметила мужчину на Родонитовой улице — один из них был знаком с прохожим, и дети начали его дразнить.

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    Анастасия Шейкина
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