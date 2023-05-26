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11:45, 26 мая 2023Россия

Россиянин избил дразнившего его из-за фамилии ребенка до разрыва селезенки

В Екатеринбурге мужчина избил дразнившего его из-за фамилии ребенка до разрыва селезенки

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Житель Екатеринбурга избил 12-летнего ребенка до разрыва селезенки из-за шуток над его фамилией. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, инцидент произошел вечером 24 мая. Компания школьников заметила мужчину на Родонитовой улице — один из них был знаком с прохожим, и дети начали его дразнить.

Россиянин зашел в подъезд, стараясь не реагировать на обидчиков, но школьники побежали за ним и продолжили его высмеивать. Тогда мужчина набросился на одного из детей с кулаками, несколько раз ударив его в живот и по голове, а затем ушел.

Позже у пострадавшего мальчика заболел живот, и родители отвезли его в больницу. Медики диагностировали у ребенка разрыв селезенки, его поместили в реанимацию. Нападавшего разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что жительница Калининграда избила девятилетнего ребенка до сотрясения мозга за то, что тот оскорбил ее сына.

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Варвара Родикова
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