Россиянка избила ребенка до сотрясения мозга за оскорбление ее сына

Жительница Калининграда избила ребенка до сотрясения мозга за оскорбление ее сына

Жительница Калининграда избила девятилетнего ребенка до сотрясения мозга за то, что он оскорбил ее сына. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Конфликт произошел в школе №31. Один из учеников пожаловался матери на то, что одноклассник назвал его жирным и якобы ударил. Женщина пришла в школу, чтобы разобраться с обидчиком.

По данным канала, россиянка отчитала ребенка возле классной комнаты, а затем ударила его голове. При этом она оскорбляла завуча и классную руководительницу, которые вмешались в конфликт и оттащили женщину от второклассника.

После произошедшего мальчик почувствовал себя плохо, врачи диагностировали у него сотрясение мозга. Сейчас ребенок идет на поправку.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде женщина избила чужого ребенка за то, что он обозвал ее сына. Произошедшее попало на видео, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.