Россиянка избила ребенка до сотрясения мозга за оскорбление ее сына
Жительница Калининграда избила девятилетнего ребенка до сотрясения мозга за то, что он оскорбил ее сына. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.
Конфликт произошел в школе №31. Один из учеников пожаловался матери на то, что одноклассник назвал его жирным и якобы ударил. Женщина пришла в школу, чтобы разобраться с обидчиком.
По данным канала, россиянка отчитала ребенка возле классной комнаты, а затем ударила его голове. При этом она оскорбляла завуча и классную руководительницу, которые вмешались в конфликт и оттащили женщину от второклассника.
После произошедшего мальчик почувствовал себя плохо, врачи диагностировали у него сотрясение мозга. Сейчас ребенок идет на поправку.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде женщина избила чужого ребенка за то, что он обозвал ее сына. Произошедшее попало на видео, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.