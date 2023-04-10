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12:47, 10 апреля 2023Россия

Россиянка избила ребенка до сотрясения мозга за оскорбление ее сына

Жительница Калининграда избила ребенка до сотрясения мозга за оскорбление ее сына

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Жительница Калининграда избила девятилетнего ребенка до сотрясения мозга за то, что он оскорбил ее сына. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Конфликт произошел в школе №31. Один из учеников пожаловался матери на то, что одноклассник назвал его жирным и якобы ударил. Женщина пришла в школу, чтобы разобраться с обидчиком.

По данным канала, россиянка отчитала ребенка возле классной комнаты, а затем ударила его голове. При этом она оскорбляла завуча и классную руководительницу, которые вмешались в конфликт и оттащили женщину от второклассника.

После произошедшего мальчик почувствовал себя плохо, врачи диагностировали у него сотрясение мозга. Сейчас ребенок идет на поправку.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде женщина избила чужого ребенка за то, что он обозвал ее сына. Произошедшее попало на видео, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

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Варвара Родикова
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