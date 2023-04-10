Россиянка избила чужого ребенка и попала на видео

В Нижнем Новгороде женщина избила ногами чужого ребенка и попала на видео

В Нижнем Новгороде женщина избила чужого ребенка и попала на видео. Запись драки опубликовал Telegram-канал «Нижний Новгород. Без цензуры».

Инцидент произошел на Московском шоссе в Канавинском районе города. По словам очевидцев, дети поссорились, один из мальчиков обозвал другого, после чего в ситуацию вмешалась мать одного из участников конфликта.

Женщина набросилась на несовершеннолетнего с руганью, начала пинать его и бить кулаками. На кадрах видно, как россиянка наносит ребенку удар ногой. «Говорят била долго, пришлось даже разнимать. У ребенка пошла кровь», — говорится в подписи к видеозаписи с места.

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что заявлений в полицию от семьи пострадавшего не поступало, но правоохранители проведут проверку.