Сын мигранта взорвал петарду в подмосковной школе, девять детей пострадали. Его семью призвали выгнать из страны

У отца взорвавшего в школе Истры петарду ребенка не оказалось гражданства РФ

В подмосковной Истре 2 апреля подросток взорвал петарду в школе №2 на Юбилейной улице, в результате чего девять детей пострадали. Родители пострадавших детей требуют депортации семьи.

Один из школьников принес «хлопушку-бомбочку» и взорвал ее в кабинете — сообщается, что он бросил ее в портфель однокласснику. Предварительно, это ученик пятого класса (по другим данным — шестого класса), инцидент случился на уроке русского языка. Двоих пострадавших детей осмотрел школьный врач, еще семерых — медики скорой помощи. Одну пострадавшую, 11-летнюю школьницу, госпитализировали с токсическим отравлением парами.

Как сообщает «112», такая петарда долго детонирует, и, вероятно, дети решили, что она уже не взорвется, и подошли слишком близко. Ее можно свободно купить на любом маркетплейсе, она стоит около 200 рублей.

Из-за петарды возбудили уголовное дело

Министерство образования Московской области уточнило, что пострадавшую школьницу отвезли в Истринскую клиническую больницу, на место вызвали также полицию. В областном Минздраве уточнили, что состояние госпитализированной девочки оценивается как близкое к удовлетворительному.

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва петарды. Дело возбуждено из-за возможной халатности должностных лиц учебного учреждения. В рамках расследования будет дана оценка действиям тех, кто допустил пронос пиротехники в школу.

Родители пострадавших детей требуют выгнать семью из России

Утверждается, что родители пострадавших детей хотят поднять вопрос о депортации семьи, чей ребенок взорвал петарду. Якобы причиной этому является то, что у отца школьника нет российского гражданства. По данным МК, семья приехала из Таджикистана.

Кроме того, сообщается, что школьник уже устраивал хулиганские поступки, в частности неоднократно был замечен в драках. «Родители пострадавших детей не хотят пускать эту ситуацию на самотек. Они уверены, что их дети будут в безопасности, только если юный взрыватель покинет их школу. По их мнению, у правоохранителей уже достаточно оснований, чтобы отправить семью, которая не занимается воспитанием своего ребенка, обратно на родину», — пишет издание со ссылкой на родителей.