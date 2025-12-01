В Дагестане произошел мощный взрыв в многоэтажке. Десятки машин оказались под завалами, есть раненые. Что известно о ЧП?

В Каспийске произошел мощный взрыв в многоэтажке в результате атаки ВСУ

В Каспийске в Республике Дагестан произошел мощный взрыв. Власти города сообщают об атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В результате удара на парковке оказались задеты десятки автомобилей, ударная волна пришлась на жилой дом — в нем выбило более 30 окон. На опубликованных в сети кадрах видно, что после взрыва деревянные перекрытия и кирпичи от здания упали на дорогу вокруг многоэтажки.

Прежде в регионе объявляли угрозу атаки беспилотников. На место происшествия прибыли оперативные службы и скорая помощь.

Глава Дагестана подтвердил уничтожение беспилотников над Каспийском

Глава Дагестана Сергей Меликов раскрыл причину мощного взрыва в Каспийске. Он подтвердил уничтожение украинских беспилотников над городом.

В республике была предотвращена атака вражеских беспилотников. Воздушные цели были сбиты над территорией Каспийска Сергей Меликов глава Дагестана

Чиновник подчеркнул, что все органы власти переведены в режим работы оперативного штаба. Меликов призвал местных жителей соблюдать осторожность и не выходить на открытые участки улицы.

В Минздраве региона также сообщили, что в ходе атаки ВСУ пострадала 12-летняя девочка. Ребенок получил легкое непроникающее ранение грудной клетки. В данный момент ее жизни не угрожает опасность, лечением подростка займется Детская республиканская клиническая больница.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жители Каспийска рассказали об упавшем на крышу многоэтажки дроне

Жильцы многоэтажного дома, в котором произошел взрыв, поделились подробностями происшествия. Рассказы очевидцев публикует Mash Gor в Telegram.

Местные жители сообщили, что видели, как на крышу здания приземлилось «нечто напоминающее беспилотник», после чего здание сотряс взрыв. Жильцы не исключили, что видели сбитый вражеский дрон, фрагменты которого упали на крышу их дома.

В результате случившегося десятки машин во дворе дома оказались под завалами, а сам дом получил серьезные повреждения.