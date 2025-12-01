Россия
Появилось видео после взрыва в многоэтажном доме в российском городе

Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Появилось видео после взрыва в многоэтажном жилом доме в Каспийске в Дагестане. Ролик с места происшествия в российском городе публикует Baza в Telegram.

Как видно на опубликованных кадрах, почти во всем здании выбило окна. После взрыва деревянные перекрытия и кирпичи упали на дорогу.

Канал обратил внимание на то, что в регионе ранее была объявления угроза атаки беспилотников. Предварительная причина произошедшего на данный момент не названа. Сведений о пострадавших нет.

О взрыве в Каспийске стало известно утром в понедельник, 1 декабря. Ранее сообщалось, что на парковке рядом с домом задело минимум 15 автомобилей.

