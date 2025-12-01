Россия
08:36, 1 декабря 2025

В российском городе произошел мощный взрыв

Mash: В Каспийске произошел мощный взрыв
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Каспийске в Республике Дагестан произошел мощный взрыв. О происшествии в российском городе сообщает Mash в Telegram.

По данным канала, на парковке задело минимум 15 автомобилей, а в доме выбило окна.

На опубликованных кадрах видно, что на место происшествия приехала машина скорой помощи. Во дворе дома находится несколько десятков человек. Информации о причинах произошедшего и пострадавших на данный момент нет.

Ранее сообщалось, что жильцов дома в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за взорвавшейся батареи от электровелосипеда.

