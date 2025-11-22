Жильцов дома в Петербурге эвакуировали из-за взорвавшейся батареи от электровелосипеда

Shot: В доме в Петербурге взорвалась батарея от электровелосипеда, начался пожар

В Центральном районе Санкт-Петербурга произошел взрыв в жилом доме. Как сообщает Telegram-канал Shot, взорвалась батарея от электровелосипеда. Начался пожар, жильцов эвакуируют.

«Прямо сейчас сотрудники МЧС работают на улице Колокольная в Питере. По словам жителей дома, в квартире на втором этаже произошёл пожар из-за того, что взорвалась батарея электровелосипеда», — говорится в сообщении.

В подъезде началось сильное задымление. Двоих жильцов эвакуировали пожарные, еще более 20 покинули дом самостоятельно. Информация о пострадавших пока не поступала.

