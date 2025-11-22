Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:07, 22 ноября 2025Россия

Жильцов дома в Петербурге эвакуировали из-за взорвавшейся батареи от электровелосипеда

Shot: В доме в Петербурге взорвалась батарея от электровелосипеда, начался пожар
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Центральном районе Санкт-Петербурга произошел взрыв в жилом доме. Как сообщает Telegram-канал Shot, взорвалась батарея от электровелосипеда. Начался пожар, жильцов эвакуируют.

«Прямо сейчас сотрудники МЧС работают на улице Колокольная в Питере. По словам жителей дома, в квартире на втором этаже произошёл пожар из-за того, что взорвалась батарея электровелосипеда», — говорится в сообщении.

В подъезде началось сильное задымление. Двоих жильцов эвакуировали пожарные, еще более 20 покинули дом самостоятельно. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее самокат курьера взорвался возле московского жилого комплекса. Инцидент попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин впервые прокомментировал мирный план Трампа по Украине. Президент России предупредил Киев о «неизбежных событиях» на фронте

    В Белом доме указали на слабую позицию Зеленского

    Жильцов дома в Петербурге эвакуировали из-за взорвавшейся батареи от электровелосипеда

    Стало известно о росте числа небоевых потерь в рядах ВСУ

    Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над территорией России за четыре часа

    Автор биографии Зеленского раскрыл реакцию американских сенаторов на коррупционный скандал

    Бывшего адвоката Фейгина заочно арестовали за незаконное пересечение границы

    Трамп пригрозил Украине в случае отказа Зеленского от мирного плана

    Трамп высказался об опоздавшем со сделкой по урегулированию Зеленском

    Трамп предсказал Украине холодную зиму

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости