Невозмутимую реакцию курьера на взрыв его самоката в Москве сняли на видео

Самокат курьера взорвался возле московского ЖК, это сняли на видео

В Москве взорвался самокат курьера. Кадры с места опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».

На кадрах видно охваченное огнем транспортное средство. Перед ним стоит мужчина в куртке курьера с огнетушителем в руке. Через несколько секунд самокат взрывается, после чего курьер невозмутино поворачивается к пожару спиной и уходит. Он фиксировал происходящее на телефон.

ЧП произошло неподалеку от жилого комплекса «Вереск» на 3-й Хорошевской улице. О пострадавших не сообщается, на видео их также не заметно.

Ранее житель Санкт-Петербурга попал в больницу из-за самоката, загоревшегося в его квартире. У 38-летнего горожанина диагностировали ожог стопы.