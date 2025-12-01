В Москве взорвался автомобиль крупного специалиста по квантовой электронике. В деле появился украинский след

Взорвавшееся в Новой Москве авто принадлежало крупному ученому

В Новой Москве утром 1 декабря взорвался и сгорел автомобиль Toyota Land Cruiser 200 Prado.

Выяснилось, что он принадлежал известному физику, специалисту в области квантовой электроники. Также рассматривается версия, что в машину могли подложить бомбу — может просматриваться в том числе украинский след.

Очевидцы заявили о нескольких взрывах перед возгоранием авто

ЧП произошло во дворе многоэтажки жилого комплекса «Град Московский» на Радужной улице в поселке Московский. Автомобиль был припаркован у входа в подъезд. Горящая машина попала на несколько видеозаписей очевидцев. Судя по записи, автомобиль был полностью уничтожен, несмотря на старания пожарных.

После взрыва в ближайшем к месту ЧП подъезде осыпалась плитка, что видно на фото. Кроме того, взрывной волной выбило стекла на третьем и четвертом этажах.

В машине на момент ЧП никого не было, из прохожих также никто не пострадал. МЧС подтвердило, что пожар полностью уничтожил автомобиль. Там заявили, что причиной происшествия стала техническая неисправность, и что взрыва не было.

Однако очевидцы заявляют, что перед пожаром слышали сразу несколько громких взрывов. По данным «112», рассматривается версия о самодельном взрывном устройстве, которое было под водительским сидением. А источник РЕН ТВ добавил, что рассматривается и версия «украинского следа».

Хозяин машины находился в командировке за границей

Стало известно, что машина принадлежит 41-летнему ученому — специалисту в области квантовой электроники и лазерных технологий, доктору физико-математических наук, сотруднику НИИ «Полюс» имени Стельмаха. Оно среди прочего производит и продукцию военного назначения.

Сам ученый сейчас находится в командировке в стране Юго-Восточной Азии. Со слов местных жителей, он недавно заселился в дом, около которого произошло ЧП.