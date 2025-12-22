Подтверждена личность погибшего в результате подрыва в Москве генерала Российской армии

СК: В Москве в результате взрыва погиб генерал Сарваров, возбуждено дело

В Москве в результате подрыва автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

По данным ведомства, утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве была приведена в действие бомба под днищем машины офицера. Он получил множественные ранения, его экстренно госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства военнослужащего. К месту преступления направлены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК. В настоящее время силовики проводят осмотр места происшествия, допрос свидетелей и очевидцев, также изъяты записи с камер видеонаблюдения.