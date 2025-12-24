Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:52, 24 декабря 2025Силовые структуры

Возросло число жертв взрыва в Москве. Что известно о подрывнике и погибших полицейских?

При взрыве на юге Москвы погибли два сотрудника ДПС и находившийся рядом человек
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Число жертв взрыва автомобиля на юге Москвы увеличилось до трех. Помимо двух сотрудников полиции, не выжил и сам подрывник. Подробности случившегося раскрыли в Следственном комитете России.

По имеющимся данным, ночью двое лейтенантов полиции увидели возле служебной машины на Елецкой улице подозрительного мужчину. Они подошли ближе, чтобы задержать неизвестного, и в этот момент произошел взрыв. В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также находившийся рядом с правоохранителями человек не выжили. По предварительным сведениям, самодельное взрывное устройство было закреплено под днищем служебного автомобиля ДПС со стороны пассажирского сиденья рядом с водителем.

Сейчас следствие устанавливает механизм приведения в действие взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников полиции и незаконном обороте взрывчатки.

Сотрудники полиции у места взрыва на улице Елецкой

Сотрудники полиции у места взрыва на улице Елецкой

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

На подрыв сотрудников ДПС в Москве отреагировал военкор Александр Сладков. Он обеспокоен ростом случаев атак внутри России на представителей силовых структур и военнослужащих. Спецслужбы Украины, Англии и США пытаются открыть диверсионный фронт внутри РФ, полагает Сладков.

Молодые офицеры были друзьями детства

Лейтенанту полиции Илье Климанову, ставшему жертвой подрыва, было 24 года. Он пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Вторая жертва — лейтенант Максим Горбунов поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, ему было 25 лет. У него остались супруга и девятимесячная дочь.

Известно, что офицеры из одного подмосковного поселка. Стражи порядка проживали в поселке Михнево Ступинского городского округа и дружили с детства. Илья увлекался футболом, играл за местную команду на профессиональном уровне. Максим закончил ведомственное учебное заведение МВД и устроился в ГИБДД в феврале 2022 года. Туда же после армии пришел Илья.

В Госавтоинспекции Москвы заявили, что семьям будет оказана вся необходимая помощь.

Материалы по теме:
Черные дни. Теракт в «Алых Парусах», побег террористов из СИЗО и подрыв генерала Сарварова: самые громкие преступления 2025 года
Черные дни.Теракт в «Алых Парусах», побег террористов из СИЗО и подрыв генерала Сарварова: самые громкие преступления 2025 года
23 декабря 2025
Два командира ВСУ стали одними из самых разыскиваемых в России преступников. Что известно о пытках российских военнопленных?
Два командира ВСУ стали одними из самых разыскиваемых в России преступников. Что известно о пытках российских военнопленных?
21 сентября 2025
В Москве взорвался автомобиль крупного специалиста по квантовой электронике. В деле появился украинский след
В Москве взорвался автомобиль крупного специалиста по квантовой электронике. В деле появился украинский след
1 декабря 2025

Все произошло в нескольких сотнях метров от места, где взорвали автомобиль российского генерала

Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве под днищем машины офицера была приведена в действие бомба. Позже выяснилось, что жертвой стал генерал-лейтенант Фанил Сарваров, занимавший должность начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Российский полковник в отставке Виктор Баранец назвал управление, возглавляемое Сарваровым, мозговым центром Российской армии. По словам военного обозревателя, управление оперативной подготовки Генштаба под командованием Сарварова обобщало и внедряло полученный боевой опыт. Генерал-лейтенант имел глубокие академические знания в сочетании с многолетней практикой на поле боя и был бесценным специалистом.

«Его устранение — это удар не просто по человеку, а по одной из ключевых функций управления войсками, попытка ослабить интеллектуальный потенциал Российской армии», — заявил эксперт.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Возросло число жертв взрыва в Москве. Что известно о подрывнике и погибших полицейских?

    «Обострение там способно затронуть интересы России». Какие войны и конфликты видят пророки в 2026 году

    Раскрыты подробности о пришедшем в Россию невероятно заразном вирусе

    Лавров провел переговоры с главой МИД Сирии

    Российский губернатор связал распространение сообщений о минировании школ с одним явлением

    В МИД оценили схожесть позиций России и США по Украине

    Четверо молодых людей обналичили в России пять миллиардов рублей

    ВСУ атаковали отдаленный от Украины на 1000 километров регион России

    Сбросившему сына под винты катера россиянину вынесли приговор в Таиланде

    Стало известно о выступлениях Ларисы Долиной в новогодних шоу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok