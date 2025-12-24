Возросло число жертв взрыва в Москве. Что известно о подрывнике и погибших полицейских?

При взрыве на юге Москвы погибли два сотрудника ДПС и находившийся рядом человек

Число жертв взрыва автомобиля на юге Москвы увеличилось до трех. Помимо двух сотрудников полиции, не выжил и сам подрывник. Подробности случившегося раскрыли в Следственном комитете России.

По имеющимся данным, ночью двое лейтенантов полиции увидели возле служебной машины на Елецкой улице подозрительного мужчину. Они подошли ближе, чтобы задержать неизвестного, и в этот момент произошел взрыв. В результате полученных ранений двое сотрудников полиции, а также находившийся рядом с правоохранителями человек не выжили. По предварительным сведениям, самодельное взрывное устройство было закреплено под днищем служебного автомобиля ДПС со стороны пассажирского сиденья рядом с водителем.

Сейчас следствие устанавливает механизм приведения в действие взрывного устройства. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников полиции и незаконном обороте взрывчатки.

Сотрудники полиции у места взрыва на улице Елецкой Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

На подрыв сотрудников ДПС в Москве отреагировал военкор Александр Сладков. Он обеспокоен ростом случаев атак внутри России на представителей силовых структур и военнослужащих. Спецслужбы Украины, Англии и США пытаются открыть диверсионный фронт внутри РФ, полагает Сладков.

Молодые офицеры были друзьями детства

Лейтенанту полиции Илье Климанову, ставшему жертвой подрыва, было 24 года. Он пришел на службу в московскую полицию в октябре 2023 года. Вторая жертва — лейтенант Максим Горбунов поступил на службу в органы внутренних дел в феврале 2022 года, ему было 25 лет. У него остались супруга и девятимесячная дочь.

Известно, что офицеры из одного подмосковного поселка. Стражи порядка проживали в поселке Михнево Ступинского городского округа и дружили с детства. Илья увлекался футболом, играл за местную команду на профессиональном уровне. Максим закончил ведомственное учебное заведение МВД и устроился в ГИБДД в феврале 2022 года. Туда же после армии пришел Илья.

В Госавтоинспекции Москвы заявили, что семьям будет оказана вся необходимая помощь.

Все произошло в нескольких сотнях метров от места, где взорвали автомобиль российского генерала

Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве под днищем машины офицера была приведена в действие бомба. Позже выяснилось, что жертвой стал генерал-лейтенант Фанил Сарваров, занимавший должность начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Российский полковник в отставке Виктор Баранец назвал управление, возглавляемое Сарваровым, мозговым центром Российской армии. По словам военного обозревателя, управление оперативной подготовки Генштаба под командованием Сарварова обобщало и внедряло полученный боевой опыт. Генерал-лейтенант имел глубокие академические знания в сочетании с многолетней практикой на поле боя и был бесценным специалистом.

«Его устранение — это удар не просто по человеку, а по одной из ключевых функций управления войсками, попытка ослабить интеллектуальный потенциал Российской армии», — заявил эксперт.