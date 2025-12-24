Реклама

09:38, 24 декабря 2025Россия

Военкор отреагировал на подрыв сотрудников ДПС в Москве

Военкор Сладков обеспокоен ростом случаев атак внутри России на силовиков
Майя Назарова

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Военкор Александр Сладков обеспокоен ростом случаев атак внутри России на представителей силовых структур и военнослужащих. По его мнению, спецслужбы Украины, Англии и США пытаются открыть диверсионный фронт внутри РФ. Таким образом Сладков прокомментировал подрыв сотрудников ДПС в Москве, реакцией он поделился в Telegram-канале.

В посте военкор порассуждал, как можно этому противодействовать. Сладков уверен в силах Росгвардии.

«МВД при дефиците сотрудников, особенно работающих на земле — не готово, такое пике возможностей полиции давно было на виду и никто особо этим взволнован не был», — отметил он.

В то же время, как утверждает Сладков, чекисты сумеют «поднять свой прежний большой опыт борьбы с бандподпольем и применить его по всей России».

Также военкору хотелось бы знать, как проявит себя после инцидента с сотрудниками ДПС столичная система «Безопасный город».

Сладков призвал объявить о результатах расследования на этой неделе.

До этого сообщалось, что сотрудникам ДПС, которые стали жертвами взрыва на Елецкой улице на юге Москвы, было 24 и 25 лет. У одного из них остались супруга и девятимесячная дочь

    Военкор отреагировал на подрыв сотрудников ДПС в Москве

