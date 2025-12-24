Появились подробности о взорванных в Москве сотрудниках ДПС

МВД: Сотрудникам ДПС, которые погибли при взрыве на юге Москвы, было 24 и 25 лет

Сотрудникам ДПС, которые погибли при взрыве на Елецкой улице на юге Москвы, было 24 и 25 лет. У одного из них остались супруга и девятимесячная дочь. Такие подробности появились в МВД, передает агентство городских новостей «Москва».

Власти пообещали оказать всю необходимую помощь их семьям.

Как выяснил MK.RU, оба сотрудника ДПС родом из подмосковного поселка Михнево.

Кроме того, стражи правопорядка проживали там в одном доме. Мужчины дружили с детства. Оба сотрудника ДПС увлекались автомобилями.

До этого сообщалось, что на месте взрыва в Москве обнаружили третье тело. Предположительно, это мог быть подрывник, который устанавливал самодельное взрывное устройство.