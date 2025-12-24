Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:16, 24 декабря 2025Россия

Появились подробности о взорванных в Москве сотрудниках ДПС

МВД: Сотрудникам ДПС, которые погибли при взрыве на юге Москвы, было 24 и 25 лет
Майя Назарова

Фото: Илья Лазарев / ТАСС

Сотрудникам ДПС, которые погибли при взрыве на Елецкой улице на юге Москвы, было 24 и 25 лет. У одного из них остались супруга и девятимесячная дочь. Такие подробности появились в МВД, передает агентство городских новостей «Москва».

Власти пообещали оказать всю необходимую помощь их семьям.

Как выяснил MK.RU, оба сотрудника ДПС родом из подмосковного поселка Михнево.

Кроме того, стражи правопорядка проживали там в одном доме. Мужчины дружили с детства. Оба сотрудника ДПС увлекались автомобилями.

До этого сообщалось, что на месте взрыва в Москве обнаружили третье тело. Предположительно, это мог быть подрывник, который устанавливал самодельное взрывное устройство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности подрыва полицейских в Москве

    «Обострение там способно затронуть интересы России». Какие войны и конфликты видят пророки в 2026 году

    Раскрыты подробности о пришедшем в Россию невероятно заразном вирусе

    ВСУ атаковали Севастополь

    Появились подробности о взорванных в Москве сотрудниках ДПС

    Опубликованы кадры с подбитой техникой ВСУ в курском приграничье

    Чемпион ОИ обратился к населению России с просьбой скинуться на съемки фильма о нем

    Россиянам назвали полезное для суставов блюдо на новогоднем столе

    Украинская теннисистка показала вид сзади в обтягивающих шортах

    Королева красоты попала в смертельную аварию во время благотворительной поездки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok