Число жертв взрыва в Москве увеличилось

Mash: На месте взрыва в Москве нашли третьего погибшего

Число жертв взрыва на Елецкой улице в Москве увеличилось до трех. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, третьего пострадавшего нашли недалеко от служебной машины. Сейчас сотрудники силовых структур выясняют, кто это — подрывник или случайный прохожий.

Как уточняет Mash, других самодельных взрывных устройств на месте не нашли. Информация о двух других пострадавших из числа полицейских также не подтвердилась.

Несколько взрывов прогремело в ночь на среду, 24 декабря, на Елецкой улице. По имеющейся информации, СВУ сработало под служебным автомобилем ДПС. Пострадали двое полицейских, ранения оказались для них летальными.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Подрывника разыскивают.

