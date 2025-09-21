Два командира ВСУ стали одними из самых разыскиваемых в России преступников. Что известно о пытках российских военнопленных?

«Лента.ру»: МВД обещает 2 млн рублей за поимку командиров ВСУ Немичева и Величко

В прошлый раз речь шла об одном из самых опасных криминальных авторитетов страны, «ночном губернаторе» Брянска Николае Емельянове по кличке Емеля, группировка которого отправила на тот свет 74 человека. Сегодня наш рассказ — о командирах Вооруженных сил Украины (ВСУ) Константине Немичеве и Сергее Величко. Они стали целями номер один для правоохранительных органов РФ из-за жестоких пыток, которым подвергли восьмерых российских бойцов, попавших в плен в Харьковской области в первые месяцы специальной военной операции.

Командиры ВСУ пытали российских бойцов весной 2022 года

27 марта 2022 года в сети появилось видео с пленными бойцами в военной форме, похожей на российскую. На кадрах некие люди, лиц которых не было видно, пытали пленников.

Пленных солдат вывели из автомобиля со связанными руками, прострелили им ноги и стали допрашивать, не оказывая медицинской помощи. На следующих кадрах пленные лежат на асфальте с разбитыми лицами. На головах некоторых надеты пакеты, руки связаны за спиной хомутами-стяжками.

К концу ролика часть пленников уже не подает признаков жизни, а остальных жестоко пытают, задавая вопросы о званиях и местах дислокации их офицеров. Видео привлекло внимание широкой общественности, Организации Объединенных Наций (ООН), а также Министерств обороны двух стран — России и США. Тем не менее оперативно установить причастных к преступлениям так и не смогли.

Вскоре Telegram-канал «Трибунал» выяснил, что пленных пытали на Малорогачинском молочном заводе на западной окраине села Малая Рогань (Харьковская область), в 15 километрах от Ольховки.

Кадры с пытками пленных, в которых обвиняют Константина Немичева и Сергея Величко Изображение: The Washington Post / Wikimedia

Позже Следственный комитет России (СКР) назвал двух причастных к преступлению — командиров украинского националистического батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Константина Немичева и Сергея Величко по прозвищу Чили.

Немичев и Величко — сторонники ультраправой идеологии

Константин Немичев и Сергей Величко хорошо известны на Украине как сторонники ультраправой идеологии. Оба родились в Харькове, знакомы много лет и входили в группировку футбольных фанатов харьковского клуба «Металлист».

В 2014 году Величко поступил на службу в батальон «Азов» и уже в возрасте 20 лет стал активным участником Евромайдана. Дослужившись до сержанта, он начал позиционировать себя как борца с наркоторговлей в Харькове.

Сергей Величко Фото: Public Domain / Wikimedia

Немичев в 2018 году возглавил ячейку «Азова» в Харькове и принадлежавшую ей ультраправую партию «Национальный корпус». Через несколько лет он выдвинулся на пост мэра Харькова и занял место председателя общественного совета при Харьковской государственной администрации.

В 2021 году Величко задержала Служба безопасности Украины (СБУ) по подозрению в мошенничестве и рэкете. По данным украинской прокуратуры, «бригада» Величко занималась вымогательством у медработников и организаторов похоронного бизнеса. Однако после начала СВО его амнистировали как человека с военным опытом.

Константин Немичев Фото: Public Domain / Wikimedia

Он вернулся в ряды ВСУ и вскоре вместе с Немичевым вступил в разведывательно-диверсионный батальон «Азов», в рядах которого участвовал в боях за Широкино и Мариуполь. Впоследствии этот батальон стал полком «Кракен» (сформирован боевиками «Азова», который внесен в список террористических и запрещен в России).

В 2022 году Немичев возглавил этот полк. Его бойцы вместе с ВСУ и теробороной Харькова в конце марта взяли в плен российских военных в Ольховке.

Мы взяли в плен более двадцати человек. Пленные были в основном из Донецка, мобилизованные. После того как мы их пленили, мы их передали правоохранительным органам

Константин Немичев на пресс-конференции в мае 2022 года

Именно в соцсетях Немичева появился видеоролик с пытками российских военных. Он и раньше выкладывал подобные кадры, но на этот раз они получили очень широкую огласку.

В Госдуме заявляли о захвате командиров ВСУ

Спустя три дня после публикации видео зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Владимир Шаманов заявил, что Величко и Немичев, участвовавшие в пытках российских солдат, захвачены российским спецназом.

Наш спецназ этих подонков захватил. И так будет с каждым, кто будет недостойно, нарушая Женевскую конвенцию, поступать с нашими военнопленными Владимир Шаманов генерал-полковник в отставке, зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества

По словам Шаманова, оба захваченных командира ВСУ «валялись в ногах» и «просили о пощаде». Тем не менее ни Минобороны России, ни российские правоохранительные органы о задержании Величко и Немичева не сообщили и на заявление зампредседателя комитета Госдумы никак не отреагировали.

Спустя несколько часов после заявления Шаманова на связь вышли сами Величко и Немичев. На видео в своих соцсетях они опровергли новость о задержании и причастность к пыткам российских военных, а также заявили, что находятся в Харькове.

Константин Немичев (слева) и Сергей Величко в Харькове Кадр: Telegram-канал «НЕМІЧЕВ | NEMICHEV»

За помощь в поимке Немичева и Величко объявили награду

В апреле 2022 года СКР заочно предъявил Величко и Немичеву обвинение по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») и 356 («Применение запрещенных средств и методов ведения войны») УК РФ. Год спустя 235-й Гарнизонный военный суд в Москве заочно заключил их под стражу на два месяца. Этот срок будет исчисляться с момента задержания.

Следствие (…) располагает данными о причастности командиров нацбатальона «Азов» Величко и Немичева к посягательству на жизнь не менее восьми военнослужащих путем причинения множественных телесных повреждений, в том числе с использованием огнестрельного оружия, на территории Харьковской области. Принимаются меры к их розыску и аресту Из сообщения СКР

Одновременно МВД России объявило уроженцев Харькова в розыск. За помощь в поимке каждого из них объявлена награда в один миллион рублей.

Бойцы полка «Кракен» на фоне захваченной российской БМП-1АМ «Басурманин» Фото: Kraken / Wikimedia

Одного из командиров могли ликвидировать в зоне СВО

На данный момент неизвестно, где находятся Величко и Немичев. В мае 2025 года руководитель проекта «Хроники геополитики», собирающего информацию о наемниках и боевиках ВСУ, предположил, что одного из них уже нет в живых — его могли ликвидировать в зоне СВО.

Ранее была оперативная информация, что Величко погиб. Его аккаунт в соцсети имеет последнее сообщение от декабря 2024 года, а аккаунт в Telegram вообще от сентября 2024 года. К тому же украинские источники сообщают, что Величко — бывший командир «Кракена» руководитель проекта «Хроники геополитики» цитата по изданию «АиФ»

Спустя два месяца появилась информация, что обоих командиров якобы видели под Сумами. Предположительно, Немичев и Величко находились на безопасном расстоянии от передовой, в пункте постоянной дислокации на территории Сумской области.

Колонна бронетехники ВСУ Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Тем не менее, по словам руководителя проекта «Хроники геополитики», именно в этом месте боевики «Кракена» постоянно попадают под прилеты FPV-дронов Российской армии, а их командиры появляются на линии боевого соприкосновения крайне редко.

По нашей информации, Немичев и Величко не участвовали в боевых операциях руководитель проекта «Хроники геополитики» цитата по изданию «АиФ»

Информация о нахождении украинских командиров под Сумами пока не подтверждена. По состоянию на сентябрь 2025 года их розыск продолжается, обоих рано или поздно ждет неизбежное наказание.

