«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых разыскиваемых преступниках России. В списке, который недавно обновило МВД, фамилии 11 человек, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений. Среди них — маньяки, наемные убийцы, разбойники и даже украинские националисты. За любую информацию, которая поможет установить их местонахождение, в полиции готовы заплатить миллион рублей.

В прошлый раз речь шла о неуловимом орском маньяке-дальнобойщике Валерии Андрееве: по некоторым данным, он успел отправить на тот свет около 100 женщин, а затем ускользнул от правосудия и вот уже 13 лет находится в розыске. Сегодня наш рассказ о «мурманском подрывнике» Дмитрии Мамонове, который в 2002 году убил товарища, а затем решил избавиться от тела, устроив взрыв в жилом доме и рискнув жизнями его жильцов...

Застолье в Мурманске обернулось расправой

Дмитрий Мамонов родился 3 октября 1981 года в Иванове. Он рос спокойным и неприметным ребенком, в школе был тихоней и звезд с неба не хватал. Окончив университет, 20-летний Мамонов перебрался жить в Мурманск, где поселился в многоэтажном жилом доме № 14/3 по улице Свердлова.

Вскоре он подружился с соседом по фамилии Редько из квартиры № 55: молодые люди сошлись на почве общих интересов и часто ходили в гости друг к другу — такие встречи редко обходились без спиртного. 26 апреля 2002 года Мамонов и Редько устроили очередное застолье, но в тот день что-то пошло не так.

Между пьяными соседями вспыхнул конфликт, который быстро перерос в драку. В какой-то момент Мамонов схватил нож, которым хозяин совсем недавно нарезал закуски, и полоснул им Редько по горлу. Удар, который пришелся в сонную артерию, стал для молодого человека летальным.

Вид крови, которая фонтаном била из горла соседа, моментально отрезвил Мамонова. Немного придя в себя, он понял, что натворил, что приятелю уже не помочь, и стал думать, как замести следы преступления.

Убийца решил избавиться от тела при помощи тротила

Сидя на кухне рядом с остывающим телом Редько, Мамонов напряженно перебирал в голове варианты и в конце концов, по версии следствия, остановился на весьма необычном способе.

Срочную службу в армии Мамонов проходил в инженерно-саперном подразделении, а потому знал, как обращаться с взрывчаткой. Более того, в своей сумке он на всякий случай носил тротиловую шашку, скорее всего, украденную во время срочной службы. И теперь, расправившись с соседом, Мамонов понял, что время этой шашки пришло.

Чтобы скрыть следы преступления, Мамонов заминировал труп Редько тротиловой шашкой, а провода от детонатора замкнул на электрический звонок, находившийся на входной двери

из сообщения МВД России

Закончив с ловушкой, Мамонов открыл краны в квартире соседа, заткнув пробкой слив в ванной, а затем скрылся. Его расчет был прост: вода затопит соседей, те поднимутся к Редько, начнут звонить в дверь, раздастся взрыв, который скроет следы ножевого ранения.

Взрыв в многоэтажке не прогремел лишь чудом

Мамонов скрылся, а соседка Редько, жившая снизу, через некоторое время заметила, что у нее с потолка стала капать вода. Тогда она поднялась на этаж выше и стала звонить в дверь к молодому человеку, но никто не открыл. Женщина решила обратиться за помощью к другим соседям: как оказалось, одному из них Редько на всякий случай доверил запасные ключи.

Когда соседи открыли дверь в квартиру молодого человека, им открылась ужасная картина. Хозяин лежал на залитой кровью кухне, а из-под него к дверному звонку тянулись странные провода. Прибывшие на место преступления милиционеры сразу вызвали саперов, которые подтвердили: взрыв должен был произойти при нажатии на дверной звонок.

Этого не случилось лишь чудом — устроенная Мамоновым ловушка дала осечку.

Выйти на след злоумышленника, который изрядно наследил на месте расправы, милиции не составило никакого труда, но дома его, ожидаемо, не оказалось. Объявленный в Мурманске и окрестностях города план «Перехват» не дал результатов. Во все отделения полиции Мурманской области в срочном порядке были разосланы ориентировки на подозреваемого.

Среднего телосложения, рост 185-190 сантиметров, плечи опущенные, глаза зеленые, волосы прямые, темно-русые, короткие, уши оттопыренные

из ориентировки на Дмитрия Мамонова

Мурманского подрывника ищут уже 23 года

Со временем правоохранительные органы установили, что Дмитрий Мамонов покинул Мурманскую область вскоре после убийства, однако он не пытался связаться ни с родственниками, ни с друзьями. Его объявили в федеральный и международный розыск.

А в 2014 году Мамонов и вовсе попал в список самых разыскиваемых преступников России — за помощь в его поимке МВД обещает награду в размере миллиона рублей.

Учитывая тяжесть содеянного Мамоновым и длительность нахождения его в розыске, управление МВД России по Мурманской области просит граждан оказать возмездную помощь в его задержании. Конфиденциальность обращения гарантирована из сообщения управления МВД России по Мурманской области

Впрочем, поиски «мурманского подрывника» сильно осложняет тот факт, что за 23 года его внешность могла измениться практически до неузнаваемости. А еще следователи не исключают, что поймать Дмитрия Мамонова не удастся потому, что его просто давно нет в живых.

