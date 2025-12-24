Раскрыты подробности подрыва полицейских в Москве

СК: Бомба была приведена в действие при попытке задержания подозреваемого

Взрывное устройство было приведено в действие, когда полицейские пытались задержать подозрительного гражданина на Елецкой улице в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Двое сотрудников ДПС заметили рядом со служебным автомобилем полиции подозрительное лицо, подошли к нему, чтобы задержать и в этот момент прогремел взрыв. Трое человек получили ранения, несовместимые с жизнью. Двое из них полицейские, третий — подрывник.

Возбуждено уголовное дело по статьям 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывных устройств»). На месте преступления работает следственная группа, назначены судебные экспертизы: генетическая, медицинская и взрывотехническая.

Следователи устанавливают механизм приведения в действие бомбы. Идет допрос свидетелей и очевидцев, изымаются записи с камер видеонаблюдения.

Несколько взрывов прогремело на месте, где ранее на парковке взорвали автомобиль российского генерала Фанила Сарварова. Жители столичного Орехово-Борисово сообщили, что слышали минимум два громких звука на улице Елецкая.