Силовые структуры
Следствие и суд Криминал Полиция и спецслужбы Преступная Россия
09:07, 24 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности подрыва полицейских в Москве

СК: Бомба была приведена в действие при попытке задержания подозреваемого
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Взрывное устройство было приведено в действие, когда полицейские пытались задержать подозрительного гражданина на Елецкой улице в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Двое сотрудников ДПС заметили рядом со служебным автомобилем полиции подозрительное лицо, подошли к нему, чтобы задержать и в этот момент прогремел взрыв. Трое человек получили ранения, несовместимые с жизнью. Двое из них полицейские, третий — подрывник.

Возбуждено уголовное дело по статьям 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывных устройств»). На месте преступления работает следственная группа, назначены судебные экспертизы: генетическая, медицинская и взрывотехническая.

Следователи устанавливают механизм приведения в действие бомбы. Идет допрос свидетелей и очевидцев, изымаются записи с камер видеонаблюдения.

Несколько взрывов прогремело на месте, где ранее на парковке взорвали автомобиль российского генерала Фанила Сарварова. Жители столичного Орехово-Борисово сообщили, что слышали минимум два громких звука на улице Елецкая.

    

