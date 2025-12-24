Реклама

04:09, 24 декабря 2025Россия

На месте гибели генерала Сарварова снова взорвался автомобиль. Двое сотрудников ДПС скончались. Что известно на данный момент?

На месте гибели генерала Сарварова произошел взрыв, погибли двое сотрудников ДПС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Несколько взрывов прогремело на месте, где ранее на парковке взорвали автомобиль российского генерала Фанила Сарварова. Жители столичного Орехово-Борисово сообщили, что слышали минимум два громких звука на улице Елецкая.

Позже стало известно, что на юге Москвы взорвался автомобиль. Также сообщалось о дыме и пожаре. В сети появились кадры с места взрыва.

По предварительным данным, неизвестный бросил в салон автомобиля пакет, который позднее сдетонировал.

Криминалисты и следователи столичного СК устанавливают обстоятельства инцидента. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

В связи с инцидентом, произошедшим на улице Елецкой в городе Москве, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело

Следственный комитет России

В результате взрыва погибли сотрудники ДПС

Двое сотрудников ДПС погибли при взрыве самодельного взрывного устройства (СВУ) на улице Елецкой в Москве.

Еще двоих раненых увезли с места происшествия на скорой помощи. Их состояние оценивается как тяжелое. По данным Telegram-канала Mash, один из пострадавших лежал на земле с поврежденными ногами.

В настоящее время местность обследуют с собаками на предмет заложенных самодельных взрывных устройств.

На этом же месте погиб российский генерал

Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве была приведена в действие бомба под днищем машины офицера. Позже официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что погибший — генерал-лейтенант Фанил Сарваров, занимавший должность начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Возможным мотивом подрыва Сарварова могла быть работа управления оперативной подготовки Генштаба, начальником которого он был. Полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец объяснил, что это управление отвечает за планирование применения Вооруженных сил России, подготовку и проведение крупнейших учений, обобщение и внедрение боевого опыта.

Его управление в Генштабе — «мозговом центре» нашей армии — одно из ключевых. Потому на Сарварова у врагов России, конечно, имелся «особый зуб». Он был внесен в базу «Миротворца» как цель для уничтожения

Виктор БаранецПолковник в отставке, военный обозреватель

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, в свою очередь, отметил, что подрыв Сарварова вкупе с предыдущими терактами в отношении генерал-лейтенантов Игоря Кириллова и Ярослава Москалика говорят об их четкой направленности — провокациях и срыве переговорного процесса.

