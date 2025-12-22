Реклама

Силовые структуры
16:03, 22 декабря 2025Силовые структуры

«На него имелся особый зуб». Возможным мотивом подрыва генерала Сарварова названа работа его управления

Баранец: Сарварова могли убить из-за работы его управления
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Возможным мотивом подрыва в Москве генерал-лейтенанта Фанила Сарварова могла быть работа управления оперативной подготовки Генштаба, начальником которого он был. Такую версию выдвинул полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» («КП») Виктор Баранец.

Баранец объяснил, что это управление отвечает за планирование применения Вооруженных сил (ВС) России, подготовку и проведение крупнейших учений, обобщение и внедрение боевого опыта. Он привел слова сослуживцев Сарварова, которые назвали генерала бесценным специалистом за счет его опыта, сочетавшего глубокие академические знания с многолетней практикой на поле боя.

«Он был одним из тех, кто на основании уроков прошлых войн и современных операций готовил армию к вызовам настоящего и будущего. Его устранение — это удар не просто по человеку, а по одной из ключевых функций управления войсками, попытка ослабить интеллектуальный потенциал Российской армии», — отметил полковник.

Его управление в Генштабе — «мозговом центре» нашей армии — одно из ключевых. Потому на Сарварова у врагов России, конечно, имелся «особый зуб». Он был внесен в базу «Миротворца» как цель для уничтожения

Виктор Баранецполковник в отставке, военный обозреватель

Обозреватель «КП» также пояснил фразой «не положено по статусу» тот факт, почему у Сарварова не было охраны. Он жил «не на генеральских дачах в элитных закрытых поселках», а в многоэтажке обычного спального района на окраине Москвы и ездил «на простых "КИА Соренто"», отметил Баранец. «Судя по тому, во сколько взорвалась машина Сарварова, он каждое утро вставал в 5-6 часов, чтобы в 06:50 уже трогаться на работу... И это лишь добавляет уважения к таким военачальникам, живущим среди народа, без пафоса и понтов», — высказался полковник.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Депутат связал подрыв Сарварова с переговорами

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин указал, что подрыв Сарварова вкупе с предыдущими терактами в отношении генерал-лейтенантов Игоря Кириллова и Ярослава Москалика говорят об их четкой направленности — провокациях и срыве переговорного процесса. «Здесь нет места наивности, нужно смотреть правде в глаза: Украина не заинтересована в проведении мирных переговоров, мирном урегулировании украинского кризиса. Их цель — нанести максимальный урон Вооруженным силам Российской Федерации, и в особенности военачальникам», — высказался депутат.

Тот факт, что Сарваров занимал серьезную должность в Генеральном штабе ВС России, лишь подтверждает целенаправленный характер этих атак, указал парламентарий.

Это не случайность, это выверенная стратегия, направленная на дезорганизацию и ослабление нашей армии. Поэтому, я повторюсь, мы должны признать очевидное — Украина ведет террористическую деятельность

Юрий Швыткиндепутат Госдумы

Бомбу заложили под днище автомобиля

Покушение на 56-летнего Начальника управления оперативной подготовки Вооруженных сил РФ Фанила Сарварова произошло ранним утром 22 декабря на улице Ясеневой.

Взрыв произошел сразу после того, как он сел в свой в автомобиль. По предварительной информации, Kia Sorento могла взорваться из-за самодельного взрывного устройства. По одной из версий, его заложили под днище машины.

Мощность бомбы составила около 300 граммов в тротиловом эквиваленте, уточняет Telegram-канал Shot.

Позднее появилось видео с места. На кадрах видно взорвавшуюся машину, у которой повреждена передняя часть. Рядом с ней работают следователи. Территория вокруг места трагедии ограждена.

