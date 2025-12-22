В России назвали цель подрыва машины генерал-лейтенанта в Москве

Депутат Швыткин связал покушение на генерал-лейтенанта в Москве с переговорами

Украина должна быть признана террористической организацией, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Таким образом он прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» подрыв генерал-лейтенанта Фанила Сарварова в Москве.

Ранее сообщалось, что причиной взрыва автомобиля Kia Sorento на Ясеневой улице на юге столицы стало сработавшее самодельное взрывное устройство (СВУ). По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

«Это не просто отдельные инциденты, это система. Подобные действия имеют четкую направленность — провокации, срыв переговорного процесса. Здесь нет места наивности, нужно смотреть правде в глаза: Украина не заинтересована в проведении мирных переговоров, мирном урегулировании украинского кризиса. Их цель — нанести максимальный урон Вооруженным силам Российской Федерации, и в особенности военачальникам», — высказался депутат.

Тот факт, что Сарваров занимал серьезную должность в Генеральном штабе Вооруженных сил Российской Федерации, лишь подтверждает целенаправленный характер этих атак, указал парламентарий.

Это не случайность, это выверенная стратегия, направленная на дезорганизацию и ослабление нашей армии. Поэтому, я повторюсь, мы должны признать очевидное — Украина ведет террористическую деятельность Юрий Швыткин депутат Госдумы

До этого официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко сообщила «Ленте.ру», что Сарваров занимал должность начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

