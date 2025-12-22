Назван возможный мотив подрыва российского генерала Фанила Сарварова

Возможным мотивом подрыва генерала Сарварова назвали работу его управления

Российский полковник в отставке Виктор Баранец назвал управление, возглавляемое погибшим в результате подрыва машины генерала Фанила Сарварова, мозговым центром Российской армии. Об этом полковник написал в материале для издания «КП».

По словам военного обозревателя, управление оперативной подготовки Минобороны России под командованием Сарварова обобщало и внедряло полученный боевой опыт. Сам генерал-лейтенант сочетал в себе глубокие академические знания с многолетней практикой на поле боя и был бесценным специалистом. Баранец отмечает, что Сарваров находился в базе «Миротворец» и у врагов России на него имелся «особый зуб», поскольку он готовил армию к настоящим и будущим вызовам.

«Его устранение — это удар не просто по человеку, а по одной из ключевых функций управления войсками, попытка ослабить интеллектуальный потенциал Российской армии», — заявил Виктор Баранец.

Утром 22 декабря на улице Ясеневой в Москве была приведена в действие бомба под днищем машины офицера. Позже официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила, что погибший — генерал-лейтенант Фанил Сарваров, занимавший должность начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил РФ.