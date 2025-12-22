Появилось видео с места подрыва российского генерала

СК показал видео с места убийства генерала Сарварова в Ясенево

Появилось видео с места убийства начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Фаниля Сарварова. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах видно взорвавшуюся машину, у которой повреждена передняя часть. Рядом с ней работают следователи. Территория вокруг места трагедии ограждена.

Взрыв произошел в районе 07:00 22 декабря после того, как Сарваров сел в машину и начал движение. Бомба была под днищем машины офицера. Он получил множественные ранения, его экстренно госпитализировали, однако врачам не удалось спасти мужчину.