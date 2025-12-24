Раненные при взрыве в Москве сотрудники ДПС госпитализированы

Двоих раненных при взрыве на Елецкой улице в Москве сотрудников дорожно-патрульной службы (ДПС) увезли с места происшествия на скорой помощи, передает Telegram-канал Shot.

На месте в данный момент работают следователи и криминалисты, изучают камеры видеонаблюдения и опрашивают свидетелей происшествия. Возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе Следственного комитета Российской федерации добавили, что в ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Взрывы прозвучали на месте, где на парковке взорвали автомобиль российского генерала Фанила Сарварова. Жители столичного Орехово-Борисово сообщили, что слышали минимум два громких звука.

Ранее были опубликованы кадры с места происшествия.