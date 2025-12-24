Названа предварительная версия взрыва на юге Москвы

Неизвестный перед взрывом бросил пакет в машину в Москве

Перед взрывом машины на юге Москвы неизвестный бросил в салон пакет, который позднее сдетонировал. Предварительную версию произошедшего назвал Telegram-канал «112».

По информации канала, по данному факту проводится проверка. Подробности выясняются.

Взрывы прозвучали на месте, где на парковке взорвали автомобиль российского генерала Фанила Сарварова. Жители столичного Орехово-Борисово сообщили, что слышали минимум два громких звука на улице Ясеневая.

Предварительно, пострадали два человека. Один из них является сотрудником полиции, его состояние оценивается как тяжелое.