Раскрыто состояние полицейского после взрыва у участка в Москве

Сотрудника полиции тяжело ранили при взрыве у полицейского участка в Москве

Сотрудник полиции был тяжело ранен при взрыве у полицейского участка на юге Москвы. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Его состояние оценивается как тяжелое.

По данным Telegram-канала «112», два сотрудника полиции получили ранения.

В ночь на 24 декабря несколько взрывов прогремело на месте, где на парковке взорвали автомобиль российского генерала Фанила Сарварова.

Жители столичного Орехово-Борисова сообщили, что слышали минимум два громких звука на улице Ясеневая. Также сообщается о дыме и пожаре. На месте продолжают работать полиция, саперы и пожарные.