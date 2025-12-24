Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:20, 24 декабря 2025Россия

СК возбудил дело после взрыва автомобиля на юге Москвы

СК РФ возбудил уголовное дело после взрыва автомобиля на юге Москвы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Криминалисты и следователи столичного СК устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на юге Москвы, в результате которого пострадали сотрудники ДПС. Об этом говорится в Telegram-канале Следкома.

«В связи с инцидентом, произошедшим на улице Елецкой в городе Москве, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — также говорится в сообщении.

Следователи совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, изучаются записи видеонаблюдения. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Ранее сообщалось, что несколько взрывов прогремело на месте, где на парковке взорвали автомобиль российского генерала Фанила Сарварова. Жители столичного Орехово-Борисово сообщили, что слышали минимум два громких звука на улице Ясеневая.

Позже СМИ написали, что перед взрывом машины на юге Москвы неизвестный бросил в салон пакет, который позднее сдетонировал. По данному факту проводится проверка.

Предварительно, в результате происшествия пострадали два человека. Один из них является сотрудником полиции, его состояние оценивается как тяжелое.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На месте гибели генерала Сарварова прогремели новые взрывы

    «Обострение там способно затронуть интересы России». Какие войны и конфликты видят пророки в 2026 году

    Раскрыты подробности о пришедшем в Россию невероятно заразном вирусе

    «Сражавшийся в бане с раками» украинский футболист получил благодарность от ТЦК

    Россиянка описала одну особенность жизни в США фразой «для нас это культурный взрыв»

    В разведке Украины забеспокоились из-за наращивания Россией дронового потенциала

    Раненные при взрыве в Москве сотрудники ДПС госпитализированы

    Опубликованы кадры с места взрыва автомобиля в Москве

    СК возбудил дело после взрыва автомобиля на юге Москвы

    Двое сыновей расправились с отцом при помощи змеи ради 26 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok