СК возбудил дело после взрыва автомобиля на юге Москвы

СК РФ возбудил уголовное дело после взрыва автомобиля на юге Москвы

Криминалисты и следователи столичного СК устанавливают обстоятельства инцидента, произошедшего на юге Москвы, в результате которого пострадали сотрудники ДПС. Об этом говорится в Telegram-канале Следкома.

«В связи с инцидентом, произошедшим на улице Елецкой в городе Москве, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело», — также говорится в сообщении.

Следователи совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, изучаются записи видеонаблюдения. В ближайшее время будет назначен ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Ранее сообщалось, что несколько взрывов прогремело на месте, где на парковке взорвали автомобиль российского генерала Фанила Сарварова. Жители столичного Орехово-Борисово сообщили, что слышали минимум два громких звука на улице Ясеневая.

Позже СМИ написали, что перед взрывом машины на юге Москвы неизвестный бросил в салон пакет, который позднее сдетонировал. По данному факту проводится проверка.

Предварительно, в результате происшествия пострадали два человека. Один из них является сотрудником полиции, его состояние оценивается как тяжелое.