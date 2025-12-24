Стало известно о гибели двух сотрудников ДПС после взрыва в Москве

Двое сотрудников ДПС погибли после взрыва СВУ на Елецкой улице в Москве

Двое сотрудников Дорожно-патрульной службы (ДПС) погибли после взрыва самодельного взрывного устройства на Елецкой улице в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

До этого сообщалось, что еще двух раненных сотрудников ДПС увезли с места происшествия на скорой помощи.

Ряд взрывов прогремел на месте, где на парковке взорвали автомобиль российского генерала Фанила Сарварова. Местные жители сообщили, что слышали минимум два громких звука на улице Ясеневая (пересекается с Елецкой)

Позже появились данные, что взорвался автомобиль. Неизвестный бросил в салон пакет, который позднее сдетонировал. По данному факту проводится проверка, возбуждено уголовное дело.