ФСБ предотвратила покушение на высокопоставленного офицера. Взрыв в Москве готовили украинские спецслужбы и сторонники ИГИЛ

По словам ведомства, теракт организовывали украинские спецслужбы совместно со сторонниками «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в РФ террористическая организация). Один из организаторов — 46-летний Саидакбар Гуломов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), названный ФСБ функционером ИГИЛ. Он объявлен в международный розыск органами РФ и Узбекистана и уже был причастен к подрыву в Москве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Подрыв планировался в людном месте Москвы

Российская спецслужба сообщила о задержании в столице четверых подозреваемых в причастности к организации теракта. Трое из них — граждане России, еще один — выходец из стран Центральной Азии, который должен был стать непосредственным исполнителем подрыва.

Его и завербовал Гуломов, работавший в интересах украинских спецслужб с территории Украины и стран Западной Европы через мессенджеры. Член ИГИЛ, по утверждению ФСБ, передал исполнителю деньги, данные об офицере, взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы. ФСБ заявляет, что ее части забросили с территории Украины, используя беспилотники.

Подрыв планировалось провести в одном из густонаселенных районов столицы. По оценкам специалистов, мощность бомбы позволяла обеспечить зону поражения людей в радиусе до 70 метров. При этом по замыслу украинских спецслужб сам исполнитель также не должен был выжить.

Сторонник ИГИЛ был причастен к подрыву генерала Кириллова

ФСБ добавила, что Гуломов причастен к подрыву начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова, который произошел 17 декабря 2024 года. По словам российской спецслужбы, это «еще раз свидетельствует о тесной связи между киевским режимом и международными террористическими организациями».

Задержанные граждане России же причастны к администрированию SIM-боксов и GSM-шлюзов, используемых для организации агентурной связи, координации мошеннической и другой противоправной деятельности украинских кол-центров в России. Они должны были скрыть следы подрыва офицера.

Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывчатых устройств».