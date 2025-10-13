Назван организатор теракта против высокопоставленного сотрудника МО России

ФСБ: Теракт в Москве организовал сторонник ИГ с Украины

Организатором теракта в Москве, который готовился в отношении высокопоставленного офицера Минобороны (МО) России, был сторонник «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ — запрещенная в России террористическая организация). Он действовал с территории Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, предполагаемый исполнитель теракта был завербован функционером ИГ Саидакбаром Гуломовым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в интересах украинских спецслужб. Террорист дистанционно руководил его действиями при помощи мессенджеров по заданию кураторов с Украины.

Предварительно, Гуломов был также причастен к подрыву начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

О предотвращении теракта против офицера МО РФ в Москве стало известно в понедельник, 13 октября. За подготовку к этому задержали четырех человек.

