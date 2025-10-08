Завершилось расследование теракта против генерала Кириллова

СК завершил расследование теракта, где погиб генерал Кириллов и его помощник

Завершилось расследование теракта, унесшего жизнь начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Обвинения предъявлены Ахмаджону Курбонову, Роберту Сафаряну, Батухану Точиеву и Рамазану Падиеву (все они внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). В зависимости от роли в отношении них возбуждены уголовные дела по статьям 205 («Террористический акт»), 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»), 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нем»), 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»), 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств») УК РФ.

По версии следствия, преступление против Кириллова тщательно готовилось на территории Украины. Осенью 2024 года организаторы переправили из Польши в Россию компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ), замаскированные под бытовые предметы – их получил Сафарян. Он хранил их у себя, а перед самым терактом передал Курбонову.

Последний собрал из компонентов бомбу, поместил на электросамокат у дома генерала и 17 декабря привел СВУ в действие. С места преступления Курбонов скрылся на такси, вызванном Точиевым и Падиевым.

Уголовное дело в отношении четырех фигурантов направлено в суд для рассмотрения по существу.

