Раскрыты новые подробности о теракте против генерала Кириллова

Генерала Кириллова взорвали СВУ, доставленным в Россию из Польши

Начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова взорвали СВУ, доставленным в Россию из Польши. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным ведомства, все посылки шли под видом бытовой техники на имя Роберта Сафаряна, одно из четырех исполнителей расправы.

Генерала Кириллова и его помощника не стало рано утром 17 декабря 2024 года. Бомбу активировали в тот момент, когда они вышли из подъезда на Рязанском проспекте к служебному автомобилю.

