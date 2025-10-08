Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:38, 8 октября 2025Силовые структуры

Раскрыты новые подробности о теракте против генерала Кириллова

Генерала Кириллова взорвали СВУ, доставленным в Россию из Польши
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова взорвали СВУ, доставленным в Россию из Польши. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным ведомства, все посылки шли под видом бытовой техники на имя Роберта Сафаряна, одно из четырех исполнителей расправы.

Генерала Кириллова и его помощника не стало рано утром 17 декабря 2024 года. Бомбу активировали в тот момент, когда они вышли из подъезда на Рязанском проспекте к служебному автомобилю.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Найдется, чем уничтожить их». В России заговорили о применении самого страшного оружия в случае передачи ВСУ Tomahawk

    Выявлена скрытая опасность нехватки кальция в организме

    Тимоти Шаламе показал внешность после бритья головы

    Сотни московских пар выбрали для свадьбы одну красивую дату в 2026 году

    Раскрыты новые подробности о теракте против генерала Кириллова

    Лидер «Миража» раскрыл гонорар группы

    Российского следователя обвинили в кражах вещдоков

    В правительстве заявили о балансе на топливном рынке в России

    Ударные «Герани» получили умную боеголовку

    Врач назвала четыре лучших продукта для завершения каждого приема пищи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости